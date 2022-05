Herlinda, matriarca del narco perfilada como sociópata

Las autoridades policiales la tienen perfilada como una mujer que aparenta humildad, pero es sociópata (trastorno mental en el cual una persona no demuestra discernimiento entre bien y mal).

Los otros carteles como los Valle y los Cachiros con quien trataban era con ella y no con sus hijos. El fuerte del clan Montes Bobadilla es el narcotráfico por la vía marítima y la siembra de arbustos de coca para elaboración de clorhidrato de cocaína en sociedad con los carteles colombianos para su importación hacia Estados Unidos.

Violento

Las autoridades tenían perfilado a Tito Montes, que murió en el enfrentamiento con la Policía durante la captura de su madre el domingo, como un tipo violento.

De acuerdo con la acusación promovida por un gran jurado de Virginia, Herlinda Bobadilla fue pieza clave en la importación, transporte y distribución de cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos, valoradas en cientos de millones de dólares.

Los documentos oficiales de la Corte Federal del Distrito Este de Virginia revelan que la señora escondía los cargamentos de droga en propiedades que estaban a su nombre.

“El 28 de octubre de 2013, el cartel Montes recibió un avión con número de cola N-925ES y que transportaba aproximadamente 1,000 kilogramos de cocaína de Venezuela en una pista de aterrizaje en el pueblo de Flores, cerca de Limón, Colón. La cocaína fue trasladada desde la pista de aterrizaje a una propiedad cercana que está a nombre de Herlinda Bobadilla”, evidencia la acusación. Fuentes consultadas afirmaron que los hijos de Herlinda pusieron propiedades a nombre de su madre e incluso manejaba dinero producto de la venta de los cargamentos y cultivos de la cocaína.

Abogado

A pesar de lo que dicen las autoridades policiales, para el abogado defensor Pedro Mejía: “la señora Herlinda es una persona humilde, ama de casa y ella desconoce sobre las actividades de sus hijos; sin embargo, se encuentra fortalecida, es una persona dedicada a las cosas de Dios”.

El apoderado de la acusada aseguró que Herlinda Bobadilla no es ninguna narcotraficante, “ella me dijo que lo que pesa en su contra es el apellido de su familia, pero únicamente es una ama de casa, no anda en carros blindados ni tiene guardaespaldas”. Indicó también que como abogado le sugirió a Herlinda y su familia que Juan Carlos Montes Bobadilla, quien permanece prófugo, se entregue voluntariamente.