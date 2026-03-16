Sustituirán programa “Hermano, Vuelve a Casa”, que daba L2,600 a migrantes retornados

Tegucigalpa, Honduras

El director de la entidad, Carlos Cordero, explicó que el programa otorgaba un apoyo económico de 2,600 lempiras, y otros beneficios a los compatriotas que regresaban al país tras ser deportados desde Estados Unidos.

El programa de apoyo a los migrantes hondureños retornados denominado "Hermano, Vuelve a Casa" que fue creado por la administración anterior será eliminado y en su lugar se implementará un nuevo proyecto, informaron las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) .

Según el funcionario, el Ejecutivo trabaja en un nuevo proyecto que será desarrollado en conjunto con instituciones del Estado y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) para ofrecer oportunidades laborales a los migrantes retornados.

"Estamos trabajando junto con la empresa privada, con las maquilas para ver las ofertas de trabajo que les podemos ofrecer; ya hablado con varios maquiladores, call center, estamos pendientes de firmar un acuerdo con una azucareras del sur del país para darles oportunidades", dijo el funcionario.

Como parte de la estrategia, el INM elabora una base de datos con los oficios y habilidades de los migrantes retornados, con el objetivo de evaluar sus perfiles y vincularlos con ofertas de empleo concretas

De acuerdo con Cordero, el nuevo programa podría estar listo a finales de abril, una vez que se definan los acuerdos con el sector privado y las instituciones que participarán en la iniciativa.

"Estamos buscando ya no ofrecerle sueños a la gente, sino que darle oportunidades de trabajo", apuntó el director de Migración.

De acuerdo a un reciente informe presentado por el Observatorio de Migración de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) el gobierno de la expresidente Xiomara Castro entregó entre febrero del 2025 y enero del 2026 un total de 98.25 millones de lempiras a 37,790 hondureños que regresaron al país.