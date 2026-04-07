Gobierno reactiva Sigadenah con medidas urgentes para la niñez

El Gobierno del presidente Nasry Asfura reactivó este martes el Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras (Sigadenah), marcando una nueva etapa de coordinación institucional para la protección de la niñez.
Mediante decreto presidencial, María Antonieta Mejía, designada presidencial, asumió la presidencia del sistema con el encargo de articular acciones inmediatas junto a diversas instituciones del Estado.
Durante la primera sesión del Consejo Nacional del Sigadenah, que integra a entidades como las secretarías de Niñez, Derechos Humanos, Salud, Educación, Seguridad, Defensa, Desarrollo Social y Trabajo, se definieron líneas de acción para atender problemáticas urgentes.
Uno de los principales temas abordados fue la atención a la primera infancia. Según datos expuestos, alrededor de 33 mil niños entre 0 y 6 años no han ingresado al esquema de vacunación, lo que genera preocupación en el sistema sanitario.
Ante esta situación, se acordó impulsar una campaña intensiva de vacunación en coordinación con la Secretaría de Salud, Educación y gobiernos municipales. Entre las medidas, se contempla exigir el carnet de vacunación como requisito para la matrícula escolar, con el fin de prevenir enfermedades como sarampión y paperas.
Protocolos de atención
En materia de seguridad, se reactivó la Comisión de Prevención de la Violencia contra la Niñez y Adolescencia, con el objetivo de fortalecer los protocolos de atención y reducir la vulnerabilidad, especialmente en menores en situación de calle.
Asimismo, se priorizó la atención a la niñez migrante, en particular a los menores retornados, mediante acciones conjuntas con la Cancillería y la Secretaría de Desarrollo Social.
María Antonieta Mejía, designada presidencial, afirmó que la reactivación del Sigadenah busca colocar a la niñez como eje central de la agenda nacional y garantizar resultados concretos mediante un trabajo articulado.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo pretende fortalecer una política pública enfocada en la prevención, la coordinación institucional y la protección integral de la niñez hondureña.