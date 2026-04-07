Gobierno reactiva Sigadenah con medidas urgentes para la niñez

Tegucigalpa, Honduras

El Gobierno del presidente Nasry Asfura reactivó este martes el Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras (Sigadenah), marcando una nueva etapa de coordinación institucional para la protección de la niñez.

Mediante decreto presidencial, María Antonieta Mejía, designada presidencial, asumió la presidencia del sistema con el encargo de articular acciones inmediatas junto a diversas instituciones del Estado.

Durante la primera sesión del Consejo Nacional del Sigadenah, que integra a entidades como las secretarías de Niñez, Derechos Humanos, Salud, Educación, Seguridad, Defensa, Desarrollo Social y Trabajo, se definieron líneas de acción para atender problemáticas urgentes.

Uno de los principales temas abordados fue la atención a la primera infancia. Según datos expuestos, alrededor de 33 mil niños entre 0 y 6 años no han ingresado al esquema de vacunación, lo que genera preocupación en el sistema sanitario.

Ante esta situación, se acordó impulsar una campaña intensiva de vacunación en coordinación con la Secretaría de Salud, Educación y gobiernos municipales. Entre las medidas, se contempla exigir el carnet de vacunación como requisito para la matrícula escolar, con el fin de prevenir enfermedades como sarampión y paperas.