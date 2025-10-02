Francisco Assis liderará misión de observación electoral de la Unión Europea en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

El eurodiputado Francisco Assis, delegado del Parlamento Europeo para las relaciones con Mercosur y Brasil, fue designado este jueves como Observador Jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) que acompañará las elecciones generales en Honduras el próximo 30 de noviembre.

Francisco Assis, reconocido experto en América Latina y licenciado en Filosofía por la Universidad de Oporto, expresó que es "un honor liderar esta misión que ofrecerá una evaluación independiente e imparcial del proceso electoral".

Agregó que "mientras los ciudadanos hondureños se preparan para acudir a las urnas, esta MOE demuestra una vez más el compromiso de la UE con el apoyo a la democracia en Honduras, en consonancia con nuestra larga colaboración con el país”.

La Misión fue desplegada a solicitud formal del Gobierno de Honduras y del Consejo Nacional Electoral (CNE).