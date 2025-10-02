Francisco Assis liderará misión de observación electoral de la Unión Europea en Honduras

El eurodiputado Francisco Assis, delegado del Parlamento Europeo para las relaciones con Mercosur y Brasil, fue designado este jueves como Observador Jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) que acompañará las elecciones generales en Honduras el próximo 30 de noviembre.
Francisco Assis, reconocido experto en América Latina y licenciado en Filosofía por la Universidad de Oporto, expresó que es "un honor liderar esta misión que ofrecerá una evaluación independiente e imparcial del proceso electoral".
Agregó que "mientras los ciudadanos hondureños se preparan para acudir a las urnas, esta MOE demuestra una vez más el compromiso de la UE con el apoyo a la democracia en Honduras, en consonancia con nuestra larga colaboración con el país”.
La Misión fue desplegada a solicitud formal del Gobierno de Honduras y del Consejo Nacional Electoral (CNE).
« HONDURAS: LA UE DESPLIEGA LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL. [...]— Embajador de la UE en Honduras (@EUambHN) October 2, 2025
La Alta Representante de la Unión Europea ha nombrado a Francisco Assis, diputado del Parlamento Europeo, Observador Jefe. [...]
Lea más: https://t.co/rTKqOKbsq3
⬇️⬇️⬇️👇👇👇 https://t.co/jPDlDw71V9 pic.twitter.com/1yKJp3xzSE
Un equipo robusto y profesional
El equipo central llegará a Tegucigalpa el próximo 11 de octubre e incluirá a expertos electorales, observadores de largo y corto plazo, así como una delegación del Parlamento Europeo.
La MOE permanecerá en Honduras hasta la conclusión del proceso electoral.
Tras las elecciones, la UE presentará una declaración preliminar, una conferencia de prensa y un informe final con recomendaciones para futuros comicios.
¿Quién es Francisco Assis?
Francisco Assis es un político portugués con una amplia trayectoria en la escena europea y una reconocida experiencia en relaciones internacionales, especialmente con América Latina.
Fue diputado en la Asamblea de la República de Portugal y miembro del Parlamento Europeo en dos periodos (2004–2009 y 2014–2019), representando al Partido Socialista portugués. Dentro del Parlamento Europeo, se destacó como presidente de la Delegación para las relaciones con Mercosur, así como en las relaciones con Brasil.
Assis también ha colaborado como analista y columnista en medios portugueses.