Fredy Mármol pide a EUA reducir su condena

El narcotraficante hondureño Fredy Donaldo Mármol solicitó a la justicia de Estados Unidos una leve reducción de su condena impuesta por un juez federal en mayo de 2022.

“Fredy Donaldo Mármol Vallejo ruega que este honorable tribunal emita su orden concediendo su Petición de Reducción de Sentencia de conformidad con la Aplicación Retroactiva reduciendo así su sentencia de prisión a 210 meses y un período de cinco (5) años de libertad supervisada y, según sea necesario, realizar cualquier reducción de sentencia con efectos a partir del 1 de febrero de 2024”, establece el escrito de Davide.

La defensora señala que el juez asignado al caso, Donald Middlebrooks, no valoró las objeciones planteadas en un informe de investigación previo la sentencia en la que la Fiscalía de Estados Unidos propuso un encarcelamiento de 262 a 327 meses, sin embargo, el tribunal redujo la sentencia a 240 meses de reclusión (20 años).

Pese a ello, el hondureño está en desacuerdo con su castigo porque asegura que su rol en el narcotráfico fue de gerente o supervisor, y no de organizador. Además, refiere a que el tribunal no valoró que Mármol Vallejo se declaró culpable de la acusación de narcotráfico y que en Estados Unidos no tiene antecedentes penales.

“El acusado solicita respetuosamente que su sentencia se reduzca de 240 meses hasta 210 meses (17 años y medio) de prisión, y según lo dispuesto en la sentencia original, con un periodo de cinco años de libertad supervisada”, indica la petición.

Señala que “una sentencia menor de ese tipo supondría un elemento disuasivo más que adecuado para el futuro y proteger al público, así como en la medida en que el demandado no representa una amenaza para la seguridad pública y su delito no fue de naturaleza violenta”.

La fiscal asignada al caso Christine Hernández no se ha pronunciado entorno a la petición de Mármol Vallejo, quien fue acusado en una conspiración internacional de tráfico de drogas que distribuía cocaína en Colombia, Guatemala, Honduras, Costa Rica y México con el objetivo de introducir la droga en Estados Unidos. La acusación formal acusa además a Mármol de lavar las ganancias de esta actividad de narcotráfico.