Luis Redondo convoca a sesión sin tener consenso total en el Congreso Nacional

“Los problemas políticos del país se tienen que arreglar en el Congreso, y se van a arreglar con los diputados electos por el pueblo. Estamos listos para mañana (hoy) con la agenda y no les vamos a fallar, vamos a hacer las cosas correspondientes por el bien del país”, manifestó Mario Segura, jefe de la bancada del Partido Liberal.

Ante la convocatoria girada por Redondo en su calidad de miembro de la comisión permanente y presidente del Congreso Nacional, las bancadas de tres partidos de oposición aseguraron que no prestarán sus votos durante la sesión al no reconocer la legalidad de la misma. “Era un hecho que el partido de Gobierno tenía los votos para aprobar el Presupuesto y legalizar la directiva del Congreso Nacional, el Partido Nacional llegará solo a cuidar los curules”, anunció Tomás Zambrano, jefe de la bancada nacionalista. Jhosy Toscano, titular del PSH, señaló que “el PSH no acompañará a la comisión permanente porque es ilegal”.

Dividido en dos facciones, la bancada liberal se reunirá este martes con el Consejo Central Ejecutivo para definir una nueva determinación luego que Mario Segura acuerpara el oficialismo ayer desde su cargo de jefe de bancada.

“Lo que se hizo hoy (ayer) es una estocada final al Partido Liberal, por su postura y línea prooficialista”, aseguró el dirigente liberal Octavio Pineda.