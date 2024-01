Liberales anuncian acuerdo con Redondo para iniciar sesión en el Congreso

”Aquí no está un Partido Liberal vendido, aquí está un partido comprometido con el desarrollo de nuestro país. Aquí no he venido obligado, ni porque soy amigo de Manuel Zelaya Rosales, aquí he venido porque creo en mi país”, expresó Segura.

El congresista, recalcó que junto a sus demás correligionarios diputados electos estan obligados a arreglar los problemas políticos en el palacio legislativo.