Feriado Morazánico 2025: ¿qué días descansarán los empleados públicos?

La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización informó que el feriado de la Semana Morazánica se trasladará, como cada año, a la primera semana de octubre, conforme lo establece el Decreto Legislativo 78-2015. Según un comunicado de la entidad, los empleados de la Administración Pública gozarán del asueto del lunes 29 de septiembre al viernes 3 de octubre de 2025.

Sin embargo, la aclaración oficial señala que los días 29 y 30 de septiembre deberán cubrirse con vacaciones, mientras que los días 1, 2 y 3 de octubre corresponden al feriado oficial. La disposición no aplica a las instituciones que por su naturaleza deben atender emergencias o labores de prevención. Entre ellas se incluyen el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), Copeco, la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Bomberos, hospitales públicos, sistema 911, así como servicios esenciales como energía, agua y migración en puestos fronterizos y aeropuertos.