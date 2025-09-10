  1. Inicio
Feriado Morazánico 2025: ¿qué días descansarán los empleados públicos?

El asueto aplicará para toda la administración pública, excepto instituciones que prestan servicios de emergencia y seguridad nacional.

Los empleados públicos tendrán libre cinco días en octubre, según la disposición del Gobierno de Honduras.

Fotografía de archivo
TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización informó que el feriado de la Semana Morazánica se trasladará, como cada año, a la primera semana de octubre, conforme lo establece el Decreto Legislativo 78-2015.

Según un comunicado de la entidad, los empleados de la Administración Pública gozarán del asueto del lunes 29 de septiembre al viernes 3 de octubre de 2025.

Cohep confirma feriado del 15 de septiembre y Semana Morazánica

Sin embargo, la aclaración oficial señala que los días 29 y 30 de septiembre deberán cubrirse con vacaciones, mientras que los días 1, 2 y 3 de octubre corresponden al feriado oficial.

La disposición no aplica a las instituciones que por su naturaleza deben atender emergencias o labores de prevención.

Entre ellas se incluyen el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), Copeco, la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Bomberos, hospitales públicos, sistema 911, así como servicios esenciales como energía, agua y migración en puestos fronterizos y aeropuertos.

Sanciones, revisiones y control vial para el feriado Morazánico

La Semana Morazánica es considerada uno de los principales periodos de descanso en Honduras, pues reúne en una sola fecha los feriados correspondientes al 3, 12 y 21 de octubre, con el fin de incentivar el turismo interno y dinamizar la economía.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

