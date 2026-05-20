Exdiputados investigados por el MP se presentan a declarar

Tegucigalpa.

Los exdiputados citados por el Ministerio Público comenzaron a presentarse desde tempranas horas de este miércoles para atender las diligencias relacionadas con las investigaciones sobre la Comisión Permanente del Congreso Nacional. Entre los primeros en llegar figuraron Silvia Ayala y Juan Barahona, ambos excongresistas del partido Libertad y Refundación (Libre), Osman Chávez (PSH), así como Karen Martínez, del Partido Anticorrupción (PAC).

A su llegada, Juan Barahona manifestó ante medios de comunicación que comparecía acompañado de su abogado y sostuvo que las actuaciones realizadas durante su gestión estuvieron amparadas en la Constitución de la República. “Esta es una persecución política, no cabe duda”, declaró el exdiputado, quien además cuestionó que hasta el momento no se les haya explicado con claridad el alcance de las investigaciones relacionadas con la Comisión Permanente.