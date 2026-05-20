Exdiputados investigados por el MP se presentan a declarar

Los exdiputados citados por el Ministerio Público comenzaron a presentarse desde tempranas horas de este miércoles para atender las diligencias relacionadas con las investigaciones sobre la Comisión Permanente del Congreso Nacional.
Entre los primeros en llegar figuraron Silvia Ayala y Juan Barahona, ambos excongresistas del partido Libertad y Refundación (Libre), Osman Chávez (PSH), así como Karen Martínez, del Partido Anticorrupción (PAC).
A su llegada, Juan Barahona manifestó ante medios de comunicación que comparecía acompañado de su abogado y sostuvo que las actuaciones realizadas durante su gestión estuvieron amparadas en la Constitución de la República.
“Esta es una persecución política, no cabe duda”, declaró el exdiputado, quien además cuestionó que hasta el momento no se les haya explicado con claridad el alcance de las investigaciones relacionadas con la Comisión Permanente.
Entre los congresistas actualmente en funciones convocados figuran Fabricio Sandoval, Linda Donaire, Edgardo Castañeda y Kritza Pérez, quien recibió recientemente la notificación oficial. Otros de los exdiputados citados son el expresidente del Congreso Nacional Luis Redondo (Libre) y Carlos Raudales (Democracia Cristiana).
Yuri Mora, portavoz del MP, explicó que todos los citados comparecerán en condición de investigados, con el propósito de garantizarles el derecho a la defensa dentro del proceso en curso.
En el caso de los diputados en funciones, detalló que debido a su investidura existen procedimientos especiales para la toma de declaraciones, mientras que los exlegisladores deberán acudir directamente ante la Fiscalía.
El portavoz agregó que, hasta el momento, estas son las únicas personas notificadas oficialmente, aunque no descartó que durante el día puedan emitirse nuevas citaciones conforme avance la investigación.
Sobre el origen del caso, Mora aclaró que las diligencias se centran en decisiones tomadas por la comisión permanente relacionadas con el proceso electoral anterior y subrayó que el expediente no guarda relación con la elección del exfiscal, Johel Zelaya.