USA restringirá visas a centroamericanos que colaboren con el Partido Comunista Chino

Washington, Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos anunció una nueva política de restricción de visados dirigida a ciudadanos de América Central que colaboren con el Partido Comunista Chino (PCC) en actividades que socaven el Estado de derecho en la región. De acuerdo con el Departamento de Estado, la medida permitirá negar el ingreso al país a centroamericanos que, de manera intencional, actúen en representación del PCC y estén involucrados en la dirección, autorización, financiamiento o apoyo de acciones que debiliten las instituciones democráticas.

"Estamos tomando medidas para imponer estas restricciones de visado a varios ciudadanos centroamericanos que han participado previamente en este tipo de actividades", informó la dependencia. La sanción también se extenderá a los familiares directos de estas personas. El anuncio se enmarca en la estrategia de Washington para contrarrestar la "influencia corrupta" de China en Centroamérica y, según el comunicado, reafirma el compromiso del presidente Donald Trump de proteger la prosperidad económica y la seguridad nacional de Estados Unidos.

“Continuamos promoviendo la rendición de cuentas de ciudadanos centroamericanos que colaboren intencionadamente con el PCC y desestabilicen nuestro hemisferio”, subrayó el Departamento de Estado, al tiempo que reiteró que seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger sus intereses en la región.