La capital de EE.UU. se moviliza en contra del Gobierno de Donald Trump

Residentes de Washington D.C. salieron a las calles para protestar por el acoso contra migrantes que viven en la capital estadounidense

  • 06 de septiembre de 2025 a las 12:50 -
  • Agencia EFE
El presidente Trump durante un evento oficial en la Casa Blanca.

 EFE
Washington, Estados Unidos.

Cientos de residentes de Washington, la capital de Estados Unidos, salieron a las calles este sábado para protestar por el acoso y la detención de los migrantes que viven en la ciudad por parte de la Guardia Nacional y otras agencias federales desplegadas en la urbe por orden del presidente Donald Trump.

La protesta, convocada por varias organizaciones en defensa de los derechos humanos, fue motivada por la presencia de tropas federales en la ciudad que -a dirección del Gobierno republicano- han "acosado, vigilado y detenido a residentes de clase trabajadora, migrantes y personas sin hogar", según indicó la convocatoria.

"Miles han sido detenidos o acosados simplemente por vivir sus vidas diarias", recalcó el escrito.

Hace tres semanas, el presidente Donald Trump tomó el control de la Policía Metropolitana, desplegó cientos de agentes federales y activó unos 800 efectivos de la Guardia Nacional, citando una cláusula de la Ley de Autonomía que rige el autogobierno de Washington desde 1973.

El mandatario republicano insiste en que su "campaña para desterrar los delitos" se debe a la "ola de crímenes" que, asegura, afecta a la ciudad, donde se han realizado más de 600 arrestos, entre ellos detenciones de indocumentados, según la Casa Blanca.

Las autoridades locales, que han demandado a la Administración Trump, dicen en cambio que los crímenes violentos han disminuido un 26 % en el primer semestre de 2025 frente al mismo periodo del año anterior.

Aproximadamente ocho de cada 10 residentes en Washington se oponen a la toma federal de la Policía de D.C. y las patrullas de la Guardia Nacional, según una encuesta de The Washington Post y la Universidad George Mason de Virginia.

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

