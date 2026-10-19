¿Qué preguntas hacen en la entrevista para la visa americana?

Cortés, Honduras. Los hondureños que solicitan una visa estadounidense de turismo, trabajo o estudios deben pasar por un proceso de evaluación en el que un funcionario consular evaluará si el solicitante cumple con los requisitos legales de Estados Unidos para obtener una visa de visitante. Como parte del proceso, se tomarán sus huellas dactilares digitales, generalmente durante la entrevista, aunque esto puede variar según el lugar. Al finalizar, el funcionario también podría determinar que la solicitud requiere trámites administrativos adicionales e informará al solicitante si es necesario. Una abogada del portal NNU Immigration preparó una guía con las preguntas habituales que suelen hacer en el momento de la entrevista para obtener una visa estadounidense.

Preguntas que se hacen en una entrevista para obtener una visa en Estados Unidos

Las preguntas durante la entrevista consular dependen del tipo de visa y de las circunstancias de cada solicitante. El funcionario consular busca determinar si cumple con los requisitos de la categoría solicitada. La entrevista suele basarse en la información proporcionada en el formulario DS-160 y en los documentos relacionados con la solicitud. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Preguntas sobre los motivos del viaje

El funcionario evaluará si sus planes declarados son creíbles y coherentes con las actividades permitidas por la visa que está solicitando. 1. ¿Por qué viaja a Estados Unidos? 2. ¿Cuándo planea viajar? 3. ¿Cuánto tiempo piensa quedarse? 4. ¿Dónde se alojará? 5. ¿Con quién viajará? 6. ¿Qué planes tiene para su estancia en Estados Unidos? 7. ¿Ya ha hecho los preparativos de viaje o alojamiento?

Preguntas sobre empleo y finanzas

Estas preguntas permiten conocer la situación laboral del solicitante y cómo financiará el viaje. En algunos casos, también buscan determinar si las actividades previstas están permitidas por la categoría de visa.

- ¿A qué te dedicas? - ¿Quién es tu empleador? - ¿Cuánto tiempo llevas trabajando allí? - ¿Cuál es tu salario? - ¿Vas a tomarte un permiso en tu trabajo? - Si trabajas por cuenta propia, ¿quién gestionará tu negocio mientras estés fuera? - ¿Cuánto calcula que costará tu viaje? - ¿Quién paga tu viaje? - ¿Qué otras fuentes de ingresos o apoyo financiero tiene?

Preguntas sobre su familia y circunstancias fuera de los Estados Unidos

En determinadas categorías de visa temporal, el funcionario consular puede preguntar sobre los vínculos familiares, laborales y económicos del solicitante fuera de Estados Unidos, así como sobre sus planes después de la visita. - ¿Estás casado(a) o tienes pareja? - ¿Tienes hijos? - ¿Dónde vive tu familia? - ¿Tienes familiares que viven en Estados Unidos? - ¿Qué compromisos laborales, familiares, patrimoniales o de otro tipo tiene fuera de Estados Unidos? - ¿Cuáles son tus planes después de tu estancia en Estados Unidos?

Preguntas sobre su historial de inmigración y viajes a los Estados Unidos

Los viajes anteriores y los antecedentes migratorios pueden ser relevantes para evaluar la solicitud. El funcionario consular puede consultar sobre visas anteriores, estancias en el país y posibles incumplimientos de las condiciones migratorias. - ¿Has viajado antes a Estados Unidos? - ¿Qué otros países has visitado?

Preguntas sobre antecedentes penales y otros motivos por los que no se puede obtener una visa

El funcionario consular también puede preguntar sobre arrestos, condenas, infracciones migratorias u otras circunstancias que puedan afectar la elegibilidad del solicitante. Es importante responder con la verdad, ya que proporcionar información falsa puede generar consecuencias migratorias adicionales.

Preguntas según el tipo de visa estadounidense

Además de las preguntas generales, el consular oficial puede plantear otras relacionadas con la categoría solicitada, con el objetivo de verificar que las actividades previstas cumplan con sus requisitos.

Preguntas de entrevista para visa B-1/B-2

La visa B-1 está destinada a determinadas actividades comerciales temporales, mientras que la B-2 se utiliza para turismo y otras visitas permitidas. Para la visa B-1 1. ¿Por qué viajas a Estados Unidos? 2. ¿Para qué empresa trabajas? 3. ¿Cuál es tu función en esa empresa? 4. ¿Con quién te vas a reunir en Estados Unidos? 5. ¿Qué harás durante el viaje? 6. ¿Cuánto tiempo estarás en Estados Unidos? 7. ¿Quién pagará tus gastos de viaje y alojamiento? 8. ¿Recibirás algún salario u otra remuneración de una fuente estadounidense? Para la visa B-2 1. ¿Por qué quieres visitar Estados Unidos? 2. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte? 3. ¿Dónde te alojarás? 4. ¿Quién paga el viaje? 5. ¿Tienes familiares o amigos en Estados Unidos? 6. ¿A qué te dedicas en tu país de origen? 7. ¿Qué compromisos te obligan a regresar a casa?

Preguntas de la entrevista para la visa F-1