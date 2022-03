Esposa de Juan Orlando Hernández confía en una resolución judicial favorable

Ana García, esposa del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022), confió este sábado en que el Supremo hondureño emitirá el lunes “una resolución favorable” para que el exgobernante no sea extraditado a Estados Unidos, que lo acusa de tres cargos asociados con narcotráfico y uso de armas.

La ex primera dama dijo que espera que los magistrados escuchen “los argumentos legales” de la defensa de su esposo, porque tienen “una fortaleza muy importante” y que están “basados en la ley”.

La ex primera dama afirmó que un tratado suscrito en 1909 entre Honduras y EE.UU. “no habilita bajo ninguna circunstancia la extradición de nacionales de ninguno de los dos países”.

”El artículo 8 dice textualmente: ninguna de las partes contratantes aquí citadas estará obligada a entregar a sus propios ciudadanos”, añadió.

García señaló que la defensa de su esposo ha estudiado un caso en el que “Estados Unidos frente a un caso similar, con un tratado suscrito con Portugal, declaró que no procedía la extradición de sus ciudadanos, entonces si EE.UU. no está en posesión de extraditar a sus ciudadanos, tampoco debe Honduras extraditar a un ciudadano bajo las estipulaciones de este tratado porque no corresponde”.

”Hacerlo bajo estas condiciones es un atropello a los derechos humanos, en este caso de mi esposo, una violación a los derechos y las obligaciones que ha suscrito el Estado”, insistió.