No es lógico desafiar a EEUU negando extradición de Juan Orlando Hernández: Raúl Pineda

El analista político, Raúl Pineda Alvarado, recomendó este jueves a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no desafiar a Estados Unidos ante un posible escenario de no conceder la extradición del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández.

“No es inteligente, no es lógico, no es coherente pensar que Honduras va a desafiar a la potencia más grande del mundo, particularmente en el caso del expresidente Hernández, que no tiene ningún apoyo del gobierno de su país”, manifestó Alvarado.

LEA: Ana García de Hernández asegura que existen argumentos legales para frenar extradición de JOH

Asimismo, avizoró que la próxima semana habrá una resolución definitiva del Pleno de Magistrados de la Corte sobre la petición de extradición contra el exmandatario Hernández, quien durante su gestión se presentó como un firme aliado del país norteamericano en materia de lucha contra el narcotráfico.

“Solo un milagro puede salvar a don Juan Orlando Hernández de enfrentar a los fiscales y a los jueces norteamericanos y hasta donde yo conozco los abogados no hacemos milagros”, mencionó el reconocido analista en declaraciones a la emisora HRN.

ADEMÁS: A un paso el pleno de la Corte para conocer apelación de Juan Orlando Hernández

Además, auguró nuevas solicitudes de extradición, señalando que al menos siete exfuncionarios hondureños serán llamados por la justicia norteamericana por los mismos delitos de corrupción y narcotráfico.