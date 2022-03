Abogados de JOH llegan a la CSJ para conocer admisibilidad de recurso de apelación

En ese sentido, explicó que en el lugar de Edwin Ortez se convocará a otro magistrado de otra corte de apelaciones, que integrará el pleno que conocerá el recurso de apelación y decidirá si el exjefe del Ejecutivo es entregado o no a la justicia norteamericana.

Además, mencionó que el magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz no no participará en la reunión del pleno, ya que es el juez natural asignado para el proceso de extradición contra el expresidente , quien es acusado por Estados Unidos por tres delitos relacionados al narcotráfico y uso de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Explicó que el siguiente paso es que la defensa del expresidente se apersone en la CSJ, plazo que culmina hoy viernes, para darle tramite al expediente. “El pleno de magistrados debe ser convocado de los tres días siguientes cuando la defensa se apersone en este poder del Estado”, dijo Duarte.

AQUÍ: Ana García de Hernández asegura que existen argumentos legales para frenar extradición de JOH

El referido recurso de apelación fue presentado el pasado 19 de marzo, tres días después de que el juez natural, Edwin Ortez Cruz diera luz verde a la extradición del extitular del Ejecutivo.

ADVERTENCIA A MAGISTRADOS

Para el analista político, Raúl Pineda Alvarado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no debe desafiar a Estados Unidos ante un posible escenario de no conceder la extradición del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández.

“No es inteligente, no es lógico, no es coherente pensar que Honduras va a desafiar a la potencia más grande del mundo, particularmente en el caso del expresidente Hernández, que no tiene ningún apoyo del gobierno de su país”, manifestó Alvarado.

Asimismo, avizoró que la próxima semana habrá una resolución definitiva del Pleno de Magistrados de la Corte sobre la petición de extradición contra el exmandatario, quien durante su gestión se presentó como un firme aliado del país norteamericano en materia de lucha contra el narcotráfico.

LOS CARGOS CONTRA HERNÁNDEZ

El expresidente hondureño, que gobernó entre 2014 y 2018, es acusado de tres cargos relacionados al narcotráfico por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Allí, decenas de hondureños acusados por delitos similares, incluido su hermano, Juan Antonio, han tenido en la Fiscalía y jueces a sus verdugos, siendo condenados incluso a cadenas perpetuas.

Cargo I: conspiración para importar sustancia controlada a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, así como fabricar y distribuir una sustancia controlada con la intención y el conocimiento que dicha sustancia sería importada ilegalmente a ese país. De igual manera, fabricar, distribuir y poseer con la intención y distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos.