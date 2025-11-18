Pacientes con esclerosis múltiple denuncian meses sin medicamento

Tegucigalpa, Honduras

Este martes, la Fundación Esclerosis Múltiple Amor en Honduras (Femah) denunció que en los principales hospitales no se encuentra disponible el tratamiento desde hace varios meses.

Pacientes con esclerosis múltiple que reciben atención en hospitales públicos enfrentan riesgo de recaídas por falta de medicamentos.

Los medicamentos ausentes en el inventario de las farmacias del Hospital General San Felipe, Hospital Mario Rivas y del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) son Avonex (Interferón 1A) y Tysabri (Natalizumab).

Desde hace meses, los pacientes reciben un “no hay” al reclamar sus tratamientos, lo que incrementa el riesgo de recaídas.

“En el Hospital San Felipe el problema comenzó hace tres meses; en el Mario Catarino Rivas desde el mes de septiembre y justo este mes prácticamente esta semana en la farmacia del Seguro Social de San Pedro Sula, pues, reporta que ya sus inventarios son cero”, indicó Juan Carlos Ortega, integrante de la Fundación.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la esclerosis múltiple como una afección en la que el sistema inmunitario ataca el encéfalo y la médula espinal.

Los síntomas varían según la ubicación y gravedad del daño en las fibras nerviosas, aunque los más comunes incluyen problemas de visión, agotamiento físico y mental, dificultad para caminar y mantener el equilibrio, además de entumecimiento o debilidad en brazos y piernas.

La OMS destaca que, aunque no existe cura, el tratamiento permite reducir los síntomas, prevenir nuevas recaídas y mejorar la calidad de vida. Sin embargo, la falta de medicinas coloca a los pacientes en riesgo de deterioro.

“La esclerosis múltiple es una enfermedad muy severa, muy dura, que cuando se presentan las recaídas que le llamamos nosotros a los efectos fuertes sobre el paciente, muchas veces hay situaciones que son irreversibles, lo que ocasiona es irreversible al tiempo de dejarlo en silla de ruedas o en cama”, detalló Ortega.

A nivel nacional, la Fundación ha identificado al menos 300 personas que padecen esta enfermedad; sin embargo, cerca de la mitad están en riesgo por no recibir su medicamento a tiempo.

Las autoridades de los centros asistenciales no han explicado las razones del desabastecimiento. Mientras tanto, los pacientes aseguran que se debe a fallas en la gestión de quienes deben adquirir los fármacos.