Inicia entrega de libros de texto para estudiantes del sistema público

Tegucigalpa, Honduras

Este lunes inició la distribución nacional de los libros de texto para el año lectivo 2026, con la entrega de los primeros ejemplares en el Centro de Educación Básica (CEB) Centro América Este, como parte de una estrategia de la Secretaría de Educación para fortalecer el aprendizaje en las aulas del país. La entrega de libros de texto inició en la escuela capitalina, donde autoridades del sector educativo junto al presidente Nasry Asfura informaron que el programa contempla la distribución de 10 millones de ejemplares, destinados a beneficiar a 1 millón 720 mil estudiantes del sistema educativo público.

La distribución de libros se desarrolló en distintos puntos del país. En Comayagua, la primera dama Lissette del Cid de Asfura participó en la entrega de textos en la escuela Manuel Andara.



En Ocotepeque, María Antonieta Mejía, designada presidencial, encabezó la distribución en el CEB Dr. Prudencio Arita. En Juticalpa, Olancho, el designado presidencial Carlos Flores realizó la entrega en el CEB 1 de Mayo, mientras que en Choluteca, Diana Waleska Herrera, designada presidencial, participó en la jornada en el CEB Dionisio de Herrera. Los libros entregados son a color, cuentan con cerca de 300 páginas, fueron impresos en Honduras y se distribuyen de forma gratuita.

Cada estudiante recibe textos de Matemáticas, Estudios Sociales, Español y Ciencias Naturales, además de guías dirigidas a los docentes, como parte de los materiales educativos previstos para el año escolar.

Reacciones

María Antonieta Mejía, designada presidencial, encabezó la entrega de 1,515 libros en la Escuela Dr. Prudencio Arita, en el municipio de La Labor, Ocotepeque. Durante el acto, Mejía dijo que “ningún niño y ninguna niña puede pesar el año escolar con las manos vacías y con una mochila de incertidumbre”. Además, Mejía reiteró que la meta institucional es cumplir con el calendario académico para alcanzar los 200 días de clases. "Ustedes son la columna vertebral del sistema educativo. Sin ustedes no sería nada posible; ninguna reforma podría llevarse a cabo si no es con su compromiso y defensa por la educación”, manifestó. Por su parte, el alcalde de La Labor, Ocotepeque, Lenín Villeda, explicó que la entrega de libros de texto permitirá que los estudiantes reducir la necesidad de utilizar fotocopias.