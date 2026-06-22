Encuentran sano y salvo al padre Leopoldo Serrano tras varias horas desaparecido

San Pedro Sula, Honduras

El sacerdote franciscano Leopoldo Serrano López fue localizado sano y salvo la tarde de este lunes, luego de permanecer desaparecido durante varias horas, informó la comunidad de los Hermanos Franciscanos de la Misericordia.

La desaparición del sacerdote había generado preocupación entre fieles, familiares y miembros de la Iglesia Católica, quienes desde tempranas horas solicitaron apoyo para dar con su paradero.

El religioso, originario de Guarita del departamento de Lempira, está asignado a la parroquia San Roque, en el departamento de Santa Bárbara.

Durante la mañana, los Hermanos Franciscanos de la Misericordia difundieron una alerta pública informando que el sacerdote no había sido localizado desde las primeras horas del día.

Asimismo, pidieron la colaboración de la población para obtener cualquier información que ayudara a encontrarlo.

La solicitud fue compartida ampliamente en redes sociales, donde cientos de personas expresaron su preocupación y se sumaron a las cadenas de oración por su pronta aparición.

Los religiosos también habilitaron varios números telefónicos para recibir información sobre su posible ubicación. Horas después, la búsqueda concluyó con una noticia alentadora para la comunidad católica.

A través de un comunicado, los Hermanos Franciscanos confirmaron que el padre Leopoldo Serrano había sido encontrado.

“Gracias a su colaboración, informamos con alegría que el padre Leopoldo Serrano López ya ha sido encontrado”, señala el mensaje difundido por la congregación.

La comunidad religiosa también agradeció el respaldo recibido durante las horas de incertidumbre.

“Agradecemos profundamente a todas las personas que nos brindaron su apoyo, compartieron la información y se unieron en oración”, expresaron.

Además, destacaron la solidaridad mostrada por los fieles y ciudadanos que ayudaron a difundir la alerta de búsqueda.

Hasta el momento no se han brindado detalles sobre las circunstancias de su desaparición ni sobre el lugar donde fue localizado.