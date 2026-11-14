Empresaria denuncia persecución tras inspecciones en negocios en Omoa

"Esto pues lo damos por entendido que es una represalia por todo lo que Rosa Brocato anda defendiendo la bahía que le pertenece a los omoenses", expresó la empresaria.

Mediante un mensaje dirigido a los habitantes de Omoa, Brocato manifestó que considera que estas inspecciones podrían ser una represalia por su postura en defensa de la bahía y su oposición a la construcción de un muelle de carga en la zona.

San Pedro Sula, Hoduras. La empresaria Rosa Brocato denunció una presunta persecución en su contra, luego de que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía del Medio Ambiente, realizara una inspección en tres negocios de su propiedad en el municipio de Omoa, Cortés.

Brocato cuestionó que las inspecciones se hayan realizado en sus establecimientos y pidió que este tipo de procedimientos se desarrollen de manera equitativa, sin selectividad.

"Si se va a hacer una inspección, pues que sea pareja, pero cuando ya hay selectividad, entonces uno ya ahí empieza a sospechar que hay personas queriéndome hacer daño", manifestó.

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Asimismo, aseguró que su participación en la defensa de la bahía responde a su compromiso con los habitantes de Omoa y pidió el respaldo de la población para continuar con sus acciones en favor de la protección ambiental.

La empresaria también advirtió sobre las posibles consecuencias ambientales del proyecto portuario que se pretende construir en la bahía. "No hay poder político ni económico que nos va a retribuir el daño ambiental que este muelle de carga se quiere construir en la bahía de Omoa", afirmó.

Finalmente, Brocato reiteró que no tiene temor de continuar expresándose sobre el tema y señaló que también se encuentra realizando gestiones ante el Ministerio Público.

"Rosa Brocato no le tiene miedo a nadie", concluyó.

En un boletín, el Ministerio Público informó que , a través de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente, inspeccionó cuatro restaurantes y dos hoteles ubicados a orillas de las playas del municipio de Omoa, Cortés, para evaluar sus condiciones legales y ambientales, así como prevenir la contaminación de los recursos hídricos.