Empleados protestan frente al CNE en demanda de pago de salarios atrasados

Tegucigalpa, Honduras

Según los manifestantes, alrededor de 300 empleados que participaron en el proceso de escrutinio especial de las recientes elecciones, realizado en las bodegas del CLE en el Instituto de Formación Profesional (Infop), aún no han recibido su remuneración.

Las alrededor de 1,000 personas que laboraron durante todo el proceso de recuento y revisión especial de las actas de los resultados de los comicios primarios, trabajaron en diferentes turnos de 12 horas en dos jornadas.

"No es justo que jueguen con uno, no es el partido de uno, es el CNE quien debe de respondernos, tienen que reconocernos, no nos dieron ni transporte, ni comida, ni el bono que nos dijeron", denunciaron días atrás los escrutadores.