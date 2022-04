Los empleados de Salud realizaron ayer protestas en varios hospitales ante los despidos del personal de primera línea.

El personal sanitario, además, exigió que se les haga efectivo el pago de tres meses de salario que se les adeuda.

El enardecido personal hizo un enérgico llamado al ministro de Salud, José Manuel Matheu, para que se les retorne a sus puestos de trabajo, ya que ellos han estado atendiendo pacientes en las áreas covid-19 de los hospitales.

“A la presidenta Xiomara Castro no le ha importado y ha mandado despidos. Los médicos y las enfermeras somos primera línea, no hemos faltado a trabajar. Le dimos el voto y para ver un cambio, mis hijos no han ido a la escuela, no tienen qué comer y me están corriendo de la casa”, dijo Fanny Lemus, quien tiene seis años de laborar como enfermera en el sistema de salud pública.

A muchos empleados de Salud Pública les llegó una carta de despido. Horas más tarde, el ministro de Salud, José Manuel Matheu, emitió un comunicado en el que indicó que “en cumplimiento del Decreto Legislativo 19-2022 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 26 de marzo de 2022, ha estado revisando y entregando los acuerdos de nombramientos de personal de primera línea referido en dicho decreto”.