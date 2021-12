Se mantiene pugna de candidatos por gobernar la alcaldía de El Progreso

La candidata aseguró que han encontrado muchas inconsistencias.Hasta ayer por la noche con los resultados del CNE la diferencia era de 750 votos a favor de Alexander López, pero aún faltaban el 46% de las actas.

“La diferencia es muy poca y el resultado eventualmente será cerrado, pero él no gana, las elecciones las ganamos nosotros. Se proporcionarán las fotografías de las actas para que estén a disposición de la gente y vean las irregularidades descaradas que hacen”, aseguró Perelló.

La candidata recalcó que ella es una persona muy seria y de no estar segura, no daría ese tipo de declaraciones, ya que dijo que “a mí me respaldan las actas, la verdad y sobre todo la voluntad del pueblo progreseño, que el domingo decidió por Kenya Perelló como una señal de cambio, no por razones del partido político que represente, sino porque los progreseños estamos hartos de 16 años de secuestro de esta ciudad y es de gente correcta aceptar ya sean las derrotas o los triunfos”.

Nuevo rumbo

La candidata nacionalista agregó: “el señor Alexander López perdió la alcaldía, perdió las elecciones y El Progreso agarrará un nuevo rumbo, estamos en la defensa de nuestros resultados, estamos agotando las instancias legales y administrativas que corresponden y será el CNE que eventualmente dará los resultados formales, por los momentos estamos muy contentos con los resultados obtenidos porque nosotros ganamos las elecciones el domingo y vamos a mantenernos en la defensa”.

Como candidata Perelló ha trabajado por los progreseños, dijo que especialmente en el momento que fueron afectados por las inundaciones causadas por las tormentas Eta y Iota, por lo que asegura que seguirá con la lucha para ayudar a los pobladores de todo el municipio y generar verdaderos cambios.Liberal.

El actual alcalde Alexander López Orellana dijo a LA PRENSA que “el margen de las elecciones fue estrecho entre el Partido Liberal y el Nacional, nosotros hemos recabado y tabulado las 404 actas y la parte legal está revisando acta por acta y de momento no nos han informado de ninguna inconsistencia y de haberlo la Ley establece los procedimientos y esperemos lo que el CNE declare, porque ellos son los únicos autorizados constitucionalmente para la declaratoria”.

El alcalde expresó que por su parte lo que han hecho es dar la información de las 404 actas, por lo cual pidieron los servicios profesionales del abogado y notario Juan Ángel Rivera Tábora, para que levante el acta notarial que existen y son originales y que se revisen los números de cada una de ellas, que según él son conformes a los resultados que han sido brindados en los medios de comunicación y al pueblo progreseño.

“Los candidatos debemos ser respetuosos de las leyes y no debemos pronunciarnos porque el único autorizado es el CNE para pronunciarse y para informar como avanza el proceso de tabulación hasta la última acta y en los cuatro periodos anteriores hemos sido respetuosos”.

Agregó que no se deben exacerbar los ánimos de ningún sector porque el país ocupa paz, tranquilidad y trabajo. De ganar las elecciones, López asumiría su quinto período consecutivo como alcalde de El Progreso.