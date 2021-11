570 mil hondureños enrolados no podrán votar en elecciones generales

El Registro estima que dentro del 12% de personas que se enrolaron para obtener el Documento Nacional de Identificación (DNI) alrededor de 170,000 emigraron, unos 50,000 fallecieron.

Estos dos segmentos suman unas 220,000 cédulas que no serán reclamadas para ejercer el sufragio.Esa entidad calcula que aproximadamente 350,000 DNI quedarán pendientes a personas que se enrolaron después del 5 de septiembre y que no podrán votar en los comicios por no haber actualizado la información antes de esa fecha.

El lunes anterior, después de 25 años de vigencia, la antigua cédula que contenía solo código de barras caducó; sin embargo, ayer aún era aceptada por lo menos en San Pedro Sula.