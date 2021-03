460,000 sampedranos habilitados para votar este 14 de marzo

SAN PEDRO SULA.

Carlos Méndez es un sampedrano que por segunda vez participará en unas elecciones primarias en Honduras.

Confiesa que a pocas horas del evento democrático no sabe por quién votará, pero acudirá a las urnas como un buen hondureño.

Lo hará con la cédula vieja, se enroló, pero no le dio tiempo de reclamar la nueva y espera no tener problemas porque ya consultó y está habilitado para ejercer el sufragio.

Tómelo en cuenta Los equipos de la Fiscalía Especial contra Delitos Electorales están listos en SPS para recibir las denuncias, informó el vocero Elvis Guzmán.

Méndez es parte de los 460,063 sampedranos que están habilitados para votar mañana en un proceso atípico en medio de una pandemia y con las secuelas de los huracanes Eta y Iota.

Son tres partidos los que escogerán a sus representantes para competir en las elecciones generales en noviembre próximo.

El ambiente electoral no es como en otros procesos, la efervescencia es menor, pero en los sectores populosos de San Pedro Sula hay movimiento de los tres partidos en contienda.

Hay cuatro centros que no están habilitados para votar en la ciudad en este momento. Fernando Restrepo , presidente Tribunal Municipal Electoral.

En las afueras de los centros de votación más numerosos, los políticos han colocado las tradicionales carpas y distribuyen sus afiches, fotografías, calendarios y sus propuestas entre las personas que pasan por esos lugares.

En muchas escuelas que servirán como centros de votación se observaron ayer largas filas de personas reclamando la nueva cédula de identidad con el objetivo de acudir a las urnas mañana.

Trabajo Cualquier denuncia, los sampedranos la pueden interponer en la Fiscalía de Turno. Los fiscales recorrerán los centros de votación.

Anoche llegaron a San Pedro Sula las maletas electorales y hoy serán distribuidas en los municipios de Cortés y en esta ciudad.

El centro de acopio es el Gimnasio Olímpico, pues en el Gimnasio Municipal funciona la Unidad Estabilizadora del Covid 19.

En esta ciudad hay 158 centros de votación y los sectores con más carga electoral son la Rivera Hernández, con 15,571 votantes; Lomas del Carmen, con 15,004, y la Satélite, con poco más de 13,000.

Llamamos a todos los sampedranos a votar en este proceso electoral. Orfilia Mejía , dirigente sampedrana.

Además, el barrio Cabañas es otra zona con gran cantidad de electores y que tiene tres grandes centros de votación, que son las escuelas Presentación Centeno, Luis Landa y Lila Luz de Maradiaga.

Solo en esta comunidad se espera la participación de más de 30,000 electores.

En San Pedro Sula se distribuirán 475 maletas electorales y habrá 950 representantes de mesa más un custodio electoral por centro de votación, cuya función será entregar el material electoral a los representantes de los partidos.

Fernando Restrepo, presidente del Tribunal Electoral Municipal, explicó que en la Capital Industrial hay problemas con cuatro centros de votación que no fueron habilitados.

“La escuela José Simón Azcona, en Chamelecón, la cual fue afectada por las tormentas y no ha sido reparada; también la Ucem, que antes estaba en Las Acacias y no se sabe a dónde la trasladaron; la mesa electoral de la aldea Las Delicias, y la escuela La Salle, que no quiere ser cedida por sus administradores”, explicó.