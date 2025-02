“Mi compromiso es continuar la obra de Papi a la Orden en la capital”

Tegucigalpa, Honduras

El también exdiputado compareció al foro Hablemos de Política de LA Prensa, El Heraldo y GO Tv, donde destacó que, dentro de infraestructura de la capital, el río Choluteca puede ser un lugar fascinante para salir a caminar, hacer parques lineales y malecones.

Confesó que cuando él era vicealcalde de la capital de Honduras, advirtió al entonces alcalde Ricardo Álvarez sobre los riesgos del Trans-450, el polémico sistema de transporte que nunca logró operar con éxito en la ciudad.

“Le dije a Ricardo: ‘Tené cuidado con el Trans, porque es algo que no controlás. No depende solo de la alcaldía, está el Congreso metido, está Soptravi metido... No lo inaugurés’”, aseguró Zelaya.

Dijo que su recomendación no fue escuchada, lo que generó fricciones en su momento. “Ahí tuvimos alguna discusión, pero siempre hay discusiones”, reconoció.

Juan Diego fue diputado, vicealcalde, director de Infop y cónsul en Estados Unidos. ¿Hoy aspira a ser el candidato a la alcaldía del Partido Nacional?

Arrancamos corriendo, arrancamos con experiencia, sin inventar, al saber que cosas hacer y que cosas no hacer, 48 meses se van rápido y no hay tiempo que perder, tenés que empezar corriendo. Esa experiencia que comparto con Papi a la Orden hay que imprimirle a la ciudad. En el tiempo de “Papi” mirabas obras, acción, no se perdía tiempo. Yo desde ya estoy preparando equipo para cada uno de los ejes del plan de gobierno, para el plan de inversiones, en el tema del agua, en el tráfico, en la seguridad, en el tema de obras de dragado del río Choluteca que puede ser un lugar fascinante para salir a caminar, parques lineales, malecones, cosas que hacen falta como centrales de abasto.

¿Y eso será en qué tiempo?

Ya tengo equipos que les he dicho que empiecen a preparar qué es lo que hay que hacer, para no llegar a inventar, hay que implementarlos desde el día uno, porque quisiera que en los primeros seis meses de gobierno los capitalinos puedan ver un cambio drástico de cómo se están haciendo las cosas en la capital.

¿Qué lo motivó a lanzar por segunda vez una precandidatura a la alcaldía del Distrito Central?

De toda mi experiencia en política creo que el trabajo en la ciudad es lo que más me apasiona porque el contacto es directo con la persona, porque estás muy cerca de los problemas de la gente y el impacto que puedes tener en sus vidas también es inmediato. Tengo enorme confianza en el potencial que tenemos como ciudad, de construir una ciudad segura, llena de confianza, de oportunidades, donde la gente sienta que tiene la oportunidad de salir adelante y convertirla en una ciudad de primera.

¿Y eso dónde lo ha visualizado?

He viajado a muchas ciudades de Latinoamérica y digo: ¿y si ellos lo pueden hacer, nosotros por qué no? Yo siempre he pensado que lo que puede hacer un hombre o una mujer, otro hombre o mujer también lo puede hacer. Igual otras ciudades lo pueden hacer. Lo que hace falta.

Vemos a Juan Diego como precandidato por segunda vez, en aquella oportunidad fue frente a David Chávez. ¿Qué cree que le hizo falta a Juan Diego?

No era mi momento. Yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. Me encantó la campaña, aprendimos mucho, pero no era mi momento. Y a veces, en política tenés que aceptar esas cosas. Y en política es lucha y no tenemos derecho al desencanto, esto se trata de luchar.

Estamos luchando y la cosa no es cuantas veces te caes, sino cuantas veces te levantas y para mí fue una buena experiencia participar en esa campaña, hice buenas amistades, muy buenos amigos. Aprendí muchísimo y aquí estamos aspirando a ser alcalde y ayudar a esta ciudad.

¿Hoy está apoyando a “Papi a la Orden”?

Con un sentido de urgencia, como pocos, le gusta trabajar. No le gusta hablar mucho, pero tiene bien claro lo que quiere hacer con hechos, no con palabras. Un hombre de compromiso y mi compromiso es continuar la obra y trabajo y de sentido de urgencia de Papi a la Orden en la capital.

¿Cómo califica la gestión de “Papi a la Orden” como alcalde de la capital?

Creo que ha sido el mejor alcalde que hemos tenido en la capital. Obras, hechos más que palabras o show, obras más que palabras, esa urgencia y ese ímpetu de hacer las cosas y no perder el tiempo, es lo que vamos a hacer en beneficio de la ciudad.