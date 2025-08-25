¡Rumbo a Brasil! Jóvenes hondureños brillan en Astronomía

San Pedro Sula, Honduras

En un mundo donde los jóvenes suelen estar rodeados de pantallas y redes sociales, hay quienes deciden mirar más allá, hacia el infinito. La astronomía y la astronáutica no solo enseñan a calcular trayectorias o reconocer constelaciones: abren la mente a la curiosidad, al ingenio y a la certeza de que Honduras también puede escribir su nombre en el mapa del conocimiento científico. Ese es el espíritu de la Olimpiada Hondureña de Astronomía y Astronáutica (OHAA), una competencia en la que estudiantes de educación media ponen a prueba sus habilidades en distintas áreas de esta ciencia. La primera edición, celebrada en 2024, convocó a unos 600 participantes, de los cuales apenas 40 alcanzaron la fase nacional. Allí se entregaron medallas de oro, plata, bronce y menciones honoríficas. El esfuerzo rindió frutos: por primera vez, Honduras tendrá representación en la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica (OLAA), una de las justas académicas más prestigiosas de la región.

Cinco jóvenes hondureños fueron seleccionados para integrar la delegación que viajará a Río de Janeiro, Brasil, del 31 de agosto al 8 de septiembre de este año, donde competirán con representantes de unos 15 países: Kenneth Ian Cardona Hernández del Instituto Adventista Maranatha y Jorge Alberto Banegas Beltrand del Instituto Marista La Inmaculada, Comayagua. También irán Eduardo Cantarero Márquez del Instituto Departamental Santo Tomás de Aquino; Rosa Valentina Castillo del Instituto Departamental Santo Tomás de Aquino y Rodrigo José Díaz Sierra de la Del Campo School Al frente de la delegación estará Luis Mejía Jirón, docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) y coordinador de la OHAA. Durante la competencia, los estudiantes se enfrentarán a cuatro exigentes pruebas: un examen teórico grupal, un examen teórico individual, un examen observacional y una prueba de cohetería. Más que una competencia, esta experiencia es una ventana para que los jóvenes hondureños demuestren que el talento científico nacional puede llegar tan lejos como las estrellas que estudian.