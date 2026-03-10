Eduardo Fuentes Cálix asume como nuevo comisionado de la Unidad de Política Limpia

Tegucigalpa, Honduras.

​Fuentes Cálix llega al cargo con el desafío de revitalizar una institución que, a criterio de varios parlamentarios, fue relegada en presupuestos y atención técnica durante el último ciclo electoral.

El Congreso Nacional nombró este martes al abogado Eduardo Enrique Fuentes Cálix como nuevo comisionado de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización ( UFTF ), mediante una moción presentada por la diputada nacionalista María José Sosa .

Su nombramiento surge para completar el periodo que restaba al abogado Emilio Hernández Hércules, un perfil que fue destacado por su objetividad antes de ser llamado a dirigir la política fiscal del país desde la Secretaría de Finanzas.

​"El nombramiento que hoy se hace obedece a criterios técnicos electorales", detalló la diputad Sosa durante la lectura de la moción.

A pesar de su juventud, Fuentes Cálix cuenta con un currículo que incluye una maestría en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid y estudios doctorales en curso, además de su experiencia previa dentro de la misma Unidad de Política Limpia y como docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah).

​La designación no solo se basó en su formación académica "Cum Laude", sino en su trayectoria dentro de las estructuras juveniles del Partido Nacional.

​"Honduras necesita líderes que combinen formación, experiencia y compromiso; jóvenes que demuestren que la política puede ser un espacio de crecimiento, servicio y defensa de nuestras instituciones", argumentó la parlamentaria Sosa ante el pleno.

La meta inmediata será dinamizar los procesos de auditoría que quedaron pendientes y fortalecer la capacidad técnica del ente frente a los próximos desafíos democráticos.

Fuentes Cálix, quien ha sido parte de la carrera administrativa en temas electorales en el Consejo Nacional Electoral (CNE), tendrá la responsabilidad de demostrar que la capacidad de gestión no está reñida con la edad en cargos de fiscalización.