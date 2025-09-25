Eduardo Elvir niega participación en red de corrupción de Sedesol

Tegucigalpa, Honduras

Eduardo Elvir, regidor municipal de Santa Rosa de Copán, negó vínculos con un caso de corrupción en Sedesol tras ser mencionado en un informe del Tribunal Superior de Cuentas, calificando los señalamientos como “calumniosos” y exigiendo una rectificación formal. El TSC concluyó que al menos 58 cheques, por un monto superior a 5.1 millones de lempiras, fueron desviados mediante una red de gestión de ayudas sociales vinculada a Sedesol y relacionada con actividades de la campaña interna del Partido Libertad y Refundación (Libre) en las elecciones primarias de marzo pasado. El dinero fue gestionado por la diputada Isis Cuéllar.

Ante los señalamientos del TSC, Elvir anunció que exigirá una rectificación oficial del informe. De no obtener respuesta, advirtió que recurrirá a acciones legales, aunque dejó en manos de sus abogados la decisión de acudir a la vía penal. "Mi preocupación principal es proteger mi honorabilidad y dignidad. No estoy dispuesto a cargar con acusaciones que no tienen fundamento legal", subrayó. El informe identificó a varias figuras políticas, entre ellas a Cuéllar, al exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, y al propio Elvir, quien habría actuado como gestor de solicitudes de apoyo económico a través del Fondo de Administración Solidaria (FAS). Consultado al respecto, Eduardo Elvir declaró que su participación en el proceso fue estrictamente administrativa y que su nombre fue incluido en el informe de forma errónea y malintencionada. "Lo absurdo e ilógico es que se interprete como otra cosa. Lo que hacemos los gestores es recibir solicitudes y entregarlas donde corresponde. No manejamos dinero, no hacemos compras, no firmamos cheques", afirmó. El regidor señaló específicamente la cláusula 8 del informe, que lo vincula a supuestas irregularidades. Aseguró que los documentos que lo mencionan no prueban corrupción, sino una participación en la recolección y entrega de documentos de ciudadanos que solicitaban ayuda estatal. Sin embargo, el informe del TSC detalla que, con base en los testimonios de beneficiarios, Elvir fue parte activa en el proceso de tramitación de fondos públicos.

TSC: "Elvir solicitó a los beneficiarios firmar documentos"

El documento recopiló varias declaraciones en las que Elvir fue señalado como gestor: Mey Yessenia Pesquera Torres, beneficiaria 2, afirmó haber entregado su solicitud e identidad directamente al ingeniero Elvir. Yohana Elizabeth Bueso Erazo, beneficiaria 9, señaló que gestionó su ayuda a través de Elvir y la diputada Cuéllar. Carlos Alberto Cruz Sorto, beneficiario 26, declaró que recibió apoyo mediante gestiones realizadas por Elvir, Cuéllar e Ilsy Baquedano, asistente de Cuéllar. El TSC también indicó que, junto con otras personas del equipo de Cuéllar, Elvir solicitó a los beneficiarios firmar documentos, los cuales luego fueron utilizados para la liquidación de los fondos entregados. Una de las principales líneas de investigación del TSC fue determinar si los recursos entregados a través del FAS fueron utilizados para fines políticos. Aunque el informe no presentó evidencia directa de que Elvir destinara fondos a campañas, su inclusión en el equipo operativo y la coincidencia temporal con las elecciones internas del Partido Libre han generado cuestionamientos. El acusado lo negó categóricamente: “No existe evidencia de que los fondos se hayan utilizado con fines de campaña. Los señalamientos son parte de una narrativa política para desprestigiar”.