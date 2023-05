Doris Gutiérrez, a favor de eliminar figura de designados presidenciales

La actual designada presidencial, Doris Gutiérrez, se mostró a favor este miércoles de eliminar la figura de designados y establecer una vicepresidencia tal y como funciona en otros países de la región.

”No son necesarios tres designados presidenciales. Basta con un vicepresidente”, arguyó la también exdiputada del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD).

En ese sentido, señaló que no significa que los designados presidenciales no trabajen, sino que estos funcionarios no tienen obligaciones constitucionales.