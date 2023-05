Poder Ejecutivo suspende asignación presupuestaria a Salvador Nasralla

A través de su cuenta de Twitter, Nasralla posteó unos documentos de liquidación de los fondos asignados en 2022 con el sello de recibido de Casa Presidencial.

El señalamiento Nasralla lo ha tildado como un ataque meramente político. “Que no mienta el ministro Pastor. Yo pensé que era una persona que no mentía, sobretodo por el apellido tan católico que tiene, pero si él habla que no he presentado liquidación, le digo que miente”, dijo.

Por tal motivo, Nasralla invitó en su publicación en la red social al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) a que verifique los documentos que justifican cada lempira utilizado por su despacho.

Ante la publicación, Pastor de María reconoció que el designado presentó esos documentos, sin embargo aseguró que no es cuestión de que el designado no ha presentado documentación. “Él ha ido presentando progresivamente una serie de documentación en la medida que Casa Presidencial se lo ha solicitado, pero no están en orden y transparencia del caso”, insistió.