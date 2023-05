Zipizape entre directivos del Colegio de Abogados

Hernández contestó: “Con Rafael somos buenos amigos y no me voy a prestar en choques con él porque después vamos a estar en el mismo barco, como abogados, colegas, liberales y no voy a entrar en controversias con él”.

Sin embargo, quien sí reaccionó de si confrontó a Canales fue Jorge Herrera, abogado vicepresidente del CAH. “Por qué no aceptás que no tenés liderazgo en la Junta Directiva, que los que eran tus aliados en la elección hoy no te dieron el respaldo, que llegaste apoyado por partidos políticos al Colegio de Abogados, que no fue por liderazgo tuyo”, increpó.

Canales aseveró que Herrera: “siempre has querido influir en estos procesos y es la verdad, lo influiste para lo de los magistrados”.