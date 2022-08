El proyecto de decreto contiene 14 artículos a fin de transparentar los nombramientos y contrataciones en las instituciones públicas por parentesco, si no hacerlos con base en la idoneidad y la capacidad.

El parlamentario dijo que dentro de la ley no se le quitará el derecho a participar en concursos a ningún ciudadano, pese a su grado de parentesco con algún funcionario público, ya que los nombramientos en esa modalidad se hacen con base en el conocimiento y idoneidad al cargo.

No obstante, Umaña explicó que “en la ley se establece que hay un fin de contrato, entonces una vez vigente la ley no podrá volver a ser contratado. La ley fue ampliamente consensuada con la comisión multipartidaria para completar el dictamen. Esta es una ley delicada no puede ser aprobada a matacaballo”.