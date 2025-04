Gustavo Petro aboga por la colaboración entre países en la Cumbre de la Celac

Tegucigalpa, Honduras.

"La agenda de la soledad solo tiene dos nombres, migración y bloqueo. La agenda de la ayuda es más compleja, más difícil, pero muchísimo más interesante para todas y todos aquí presentes, representantes de nuestras naciones", dijo.

En ese sentido, el presidente colombiano, sin citar a Estados Unidos, preguntó si es aceptable que en la agenda de la soledad "hay que hablar de migración y tratar al migrante como un criminal".

"Una vez fui insultado porque dije que los migrantes no son criminales y que no deben llegar encadenados a nuestra tierra porque si aceptamos un solo migrante encadenado no solo retrocedemos a la época de (Omar) Torrijos buscando su soberanía (en Panamá), sino que retrocedemos a la época en que llegaron los primeros barcos cargados de negros y negras africanas encadenados", expresó entre aplausos de los asistentes.

Según Petro, "la migración es apenas la consecuencia de esa desigualdad geográfica del efecto de la crisis climática" en los países pobres, y preguntó si eso "lo solucionamos poniendo cadenas, llevando la población migrante a El Salvador a unas cárceles para criminales".

"No critico, tengo mi opinión sobre si esas cárceles deberían estar o no estar, pero lo que sí critico es que no puede llegar ningún migrante a una cárcel de esas porque sería tratado como criminal y como esclavo y no lo es, es un ser humano. Y América Latina no puede bajar la bandera de la dignidad humana", agregó.

El mandatario se refirió además al problema de la guerra contra las drogas, del cual habla "la agenda de la soledad", desconociendo que en eso "también aquí tenemos un problema común".