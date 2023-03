Desmantelados los primeros 10 muelles en el Lago de Yojoa

“Nosotros como vendedores ambulantes hemos visto poca presencia de turistas desde que quitaron los muelles, eran un atractivo para la gente que bajaba a caminar y se tomaba fotografías, no solo los dueños de restaurantes pierden, también nosotros los vendedores ambulantes”, expresó María Márquez , quien vende artesanía en los restaurantes del lago.

“Nos explicaron que no eran los muelles los que afectaban al lago, sino la basura que podrían tirar los clientes, pero cada lugar tenía varios depósitos para basura, pero las autoridades no dieron oportunidad de explicar todo eso, hasta pedimos una reunión con la presidenta Xiomara Castro y no dieron respuesta”.

Pacheco agregó que el 21 de febrero se reunieron con fiscales y sus apoderados legales, por lo que llegaron al acuerdo de que ya para el lunes 6 de marzo todos estarían demolidos.

“La idea era que los clientes no solo comieran el tradicional pescado, sino que vinieran a recrearse en familia, ahora ha bajado la clientela, sentimos la insatisfacción de las personas que nos dicen apesarados que lamentan que hagan esos atropellos en contra de los microempresarios, somos nativos de la zona y nos importa la conservación del lago”, agregó Pacheco.