Santos: Encuentro con Omar Menjívar en juzgados fue casual

En el marco de sus funciones como titular de la Uferco ¿Usted debía de estar en ese momento en los juzgados en San Pedro Sula?

Claro. Nosotros conocemos casos a nivel nacional y en esos casos el Circuito Anticorrupción ya nos ha dicho que si son casos de San Pedro Sula no (los) pueden conocer. Entonces la vía para respetar los derechos a los investigados es hacerlo en su jurisdicción y nos trasladamos a Jurisdicción Nacional de San Pedro Sula, sin saber cómo están cooptados también los Juzgados de San Pedro Sula, que incluso salen los videos y se puede filtrar tanta información de algo que debe de ser netamente reservado.

¿Hubo una conexión entre usted, el abogado Omar Menjívar y el testigo?

Claro. Omar (vicealcalde de San Pedro Sula) llega a los juzgados y uno cuando mira a un exfiscal -fuimos compañeros más de diez años- uno se alegra; cualquier exfiscal, sea defensor o sea de la parte privada, esa camaradería siempre se tiene, incluso con los que no hemos sido compañeros.

¿Omar Menjívar sabía que esa persona a declarar en ese momento era por el caso de coimas en el que involucraban al alcalde Contreras?

Yo no sé lo que él sabía. Lo que sí sé es que nosotros llevábamos un testigo protegido a los juzgados a que rindiera su declaración y el juez le tomó la declaración. Por cierto la declaración fue declarada nula por una petición que hizo uno de los imputados; un diputado suplente al Parlacen (Parlamento Centroamericano) alegó que esa declaración no se podía tomar ahí, sino, que tenía que ser ante la Corte Suprema de Justicia y la Sala de lo Constitucional al declaró nula.

¿Su encuentro con Omar Menjívar en los juzgados fue casual?

En los juzgados, sí. Él llega a los juzgados, yo lo veo, lo saludo y luego platicamos ahí de cómo estábamos y todo eso. Mire, yo conozco a Omar desde hace 20 años y quienes lo conocen pueden dar fe de que es un abogado que nunca se va a atrever a pedirle algo ilegal a otro compañero, incluso a un compañero de la parte contraria.

¿Usted tiene pretensiones de ser fiscal general como lo expuso Roberto Contreras?

De ninguna manera. Yo tengo 25 años de estar en el Ministerio Público; de hecho, a mí no me interesa ser fiscal en un proceso como el que vimos de la Corte Suprema de Justicia. En esos ambientes a mí no me interesa ser fiscal. Las pretensiones son válidas, pero simplemente aceptaría ser fiscal cuando ningún político me pida que hacer en el puesto y eso jamás va a pasar en Honduras.