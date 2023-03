Omar Menjivar: “Agregó subtítulos a un video sin audio, donde el guión y la narrativa fue creada”

Vicealcalde de SPS

Omar Menjívar:

“Luis Javier Santos no es mi amigo, aunque fue mi compañero en el MP, él tiene una personalidad muy especial. No pretendo ser alcalde y lo que está haciendo el alcalde es un acto de cobardía. El video fue manipulado, las imágenes son reales, pero el texto incluido es falso. No conozco al testigo y no tenía conocimiento que la Uferco estaba haciendo investigación en contra del alcalde”.