Denuncian que en Honduras continúan asesinatos y agresiones "para acallar a la prensa"

Tegucigalpa.

"Además, no hay respuesta de parte de las autoridades para disminuir la violencia que se vive en el país; es más, pienso que los padres de la patria (diputados del Parlamento) no están dando el ejemplo correcto y la situación que se está dando está aumentando la violencia", acotó Castro, en alusión a los frecuentes incidentes violentos que se registran en el poder Legislativo.

El Informe de ACI PARTICIPA destaca entre otras cosas que el Gobierno que preside Xiomara Castro realizó en los dos últimos años "un importante esfuerzo por mejorar las condiciones de la ciudadanía, en sus derechos básicos, logrando amortiguar las condiciones del deterioro económico, aunque aún no ha logrado alcanzar un nivel de vida digno para la mayoría de las y los hondureños".

"Mientras la población no tenga fuentes de ingresos sostenibles y acceso al recurso tierra y capital, que por ahora solo detentan los grupos de poder tradicionales, este modelo solo distribuye la pobreza, pero no la erradica. Por ese motivo, el empleo generado no es sostenible, pues no se traduce en empleo permanente ni dignamente remunerado, sino en empleo temporal y mal pagado", añade.