“Solo pagaron a oficialistas”: denuncia del diputado Jorge Zelaya

Tegucigalpa, Honduras

Jorge Zelaya, diputado del Partido Nacional, acusó que únicamente oficialistas y parlamentarios cercanos a la directiva del Congreso Nacional cobraron noviembre, dejando a la oposición sin pago. El Congreso Nacional no sesiona desde el 27 de agosto, una situación que Zelaya reconoció al afirmar que ningún diputado ha trabajado durante ese periodo. Sin embargo, cuestionó que, pese a esta paralización, se efectuaran pagos selectivos. El parlamentario aseguró que él y otros congresistas no han recibido respuesta sobre sus salarios.

Zelaya señaló que en meses anteriores todos los diputados recibieron su sueldo aun sin actividad legislativa en septiembre y octubre, pero afirmó que en noviembre solo se desembolsó a diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre). "Nos pagaron sin hacer nada septiembre, octubre y ahorita noviembre, pero ahorita sí le pagaron a la gente del Libre y le pagaron a los que están alineados con el ingeniero Redondo, entonces estamos esperando", expresó Zelaya. El legislador también criticó el funcionamiento del Congreso Nacional, al que calificó como "improductivo", y cuestionó el uso de recursos públicos. Aseguró que el Legislativo "gasta millones mensualmente" sin avances significativos, además de reiterar sus señalamientos sobre prácticas de nepotismo y actos irregulares.