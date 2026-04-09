Dengue en Honduras: Sesal reporta reducción de 44% en casos

Tegucigalpa.

Honduras registra una reducción significativa en los casos de dengue durante este 2026, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (Sesal), aunque las autoridades advierten que la situación aún requiere vigilancia. Hasta la semana epidemiológica 12, correspondiente del 22 al 28 de marzo, se contabilizan 2,197 casos sospechosos de dengue. De estos, 2,165 corresponden a pacientes con o sin signos de alarma, mientras que 27 han sido clasificados como graves.

En comparación con el mismo período de 2025, cuando se reportaban 3,909 casos, la cifra actual refleja una disminución de aproximadamente 44%, lo que equivale a 1,712 casos menos a nivel nacional. Hommer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Sesal, explicó que el país pasó de un nivel de alerta a una zona de éxito dentro del umbral epidemiológico, resultado de las acciones de control y prevención implementadas en los últimos meses. Entre ellas, destacó las jornadas de limpieza realizadas durante la reciente Semana Santa, cuando muchas familias eliminaron criaderos del mosquito transmisor. No obstante, el funcionario advirtió que este avance es frágil y puede revertirse si se relajan las medidas preventivas.

Los casos se concentran principalmente en el Distrito Central, seguido por los departamentos de Choluteca y Cortés. Municipios como San Pedro Sula, Choloma y Villanueva presentan una alta incidencia, al igual que zonas del departamento de Santa Bárbara y otras regiones del norte del país.

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