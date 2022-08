Defensa de Juan Orlando Hernández asegura que una mara quiere asesinar al expresidente en la cárcel

Raymond Colón, abogado defensor del expresidente Juan Orlando Hernández, aseveró que la Mara MS-13 tiene un plan para asesinar al exmandatario en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn.

Colón mencionó que en dicha cárcel hay integrantes de la mara, los cuales han amenazado al expresidente, por tal razón insisten en que JOH se defienda en libertad.

“Las fuentes policíacas y vídeos de alto mando de la policía han demostrado que tienen información que una mara va a hacer intentos de asesinarlo a él en la cárcel y posiblemente a su familia en Honduras”, acotó Colón.

Esta situación ha limitado que pueda ver en algunas oportunidades a Hernández, aseguró el abogado. “Cada vez que se separan esos individuos impiden mi oportunidad de encontrarme con él porque cuando ellos están en el salón de visita él no puede bajar”.

Asimismo denunció que no le están dando los medicamentos a su cliente. “Tenía una condición de sinusitis, no le querían dar antibióticos. Supe que tenían la medicina pero usaron una excusa para no dársela”, finalizó.

El 28 de septiembre será la próxima audiencia de Juan Orlando Hernández y el juicio está pactado para que inicie en enero.