“Muchachos, ayúdennos, que andamos vacunando a sus hijos, a ustedes, a sus mamás. No me los asalten, por favor”, manifestó Matheu, al tiempo que reconoció que “hay barrios que están dominados por las maras y estas maras controlan que no hayan asaltos”.

El llamado, según el titular de Salud, es porque las brigadas médicas han reportado incidencias al momento de realizar su trabajo en lugares donde dominan las estructuras criminales en las distintas ciudades de Honduras.