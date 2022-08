Solo a los que tengan síntomas aplicarán prueba de la viruela del mono

Tegucigalpa. Por causa de que solo se tienen a disposición unas 2,200 pruebas, el sistema sanitario hará los testeos para confirmar o descartar la viruela del mono a los pacientes sintomáticos.

“Si hay síntomas, se hará la prueba, pero si no es necesario no se hará porque no podemos gastar las pruebas porque no hay muchas”, dijo el secretario de Salud, Manuel Matheu.