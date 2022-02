“Debemos asegurar condiciones adecuadas para volver a clases”

El próximo 15 de febrero se cumplen 22 meses desde el último día que la mayoría de maestros y alumnos de los distintos niveles educativos del sector público en el país se vieron las caras en las aulas de sus centros educativos por la pandemia.

Ayer, en el marco de la inauguración del año electivo para el sistema educativo público, la presidenta Xiomara Castro manifestó que se están realizando “los procesos preparatorios para garantizar que las próximas clases sean presenciales o semipresenciales”.

Agregó que se deberá “garantizar que podamos establecer condiciones adecuadas en las escuelas, pero también la educación de calidad que nuestros niños y jóvenes puedan recibir. Garantizar la bioseguridad para que nuestros jóvenes y niños puedan asistir a clases presenciales”.

Don Marcelino Salmerón dijo mientras matriculaba a sus dos hijos en el Instituto Técnico Luis Bográn que “si se dan las medidas de bioseguridad requeridas, bien se puede; que haya agua y jabón en los centros educativos será primordial para que nuestros hijos puedan regresar a clases, creo que la mayoría de padres están de acuerdo que es una necesidad que se dé un regreso”.

Ángel Arteaga, director del instituto Luis Bográn, arguyó que “si nos ponemos a ser estrictos ningún centro educativo tiene las condiciones necesarias de bioseguridad para entrar, pero tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados esperando esas condiciones”.

El docente apuntó que “con respecto a lo del agua, no tenemos al 100%, pero con lo que nos llega podemos hacer el esfuerzo para iniciar”.

Lizeth Navarro, directora del Instituto Mixto Hibueras, reconoció las falencias que ha dejado la educación virtual. “Definitivamente, eso no lo podríamos comparar por que no es lo mismo estar en una conectividad por internet como que los alumnos estén con el docente en el aula. Hay asignaturas complejas que necesitan que el docente esté frente al alumno”.

Anael Hernández, director del Instituto Jesús Milla Selva, señaló: “Nosotros no podemos traer a estudiantes así a mansalva, tenemos que actuar con responsabilidad; tenemos que verificar si estos niños están vacunados o no, porque atender niños que no están vacunados se contagian aquí y después van a ir a infectar a su familia”.