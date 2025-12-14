Dan más de L1.25 millones a mujeres rurales para fortalecer emprendimientos

Tegucigalpa, Honduras.

Más de 1.25 millones de lempiras en capital semilla fueron entregados a mujeres rurales para fortalecer sus emprendimientos y generar desarrollo económico, empleo local y oportunidades para reducir la desigualdad en las comunidades del campo.

Durante la jornada en la escuela de formación ampesina Margarita Murillo, se llevó a cabo la siembra de 9,000 alevines a través de la Dirección General de Pesca y Acuicultura (Digepesca), como parte del apoyo otorgado a la Articulación de Mujeres, fortaleciendo proyectos de acuicultura que contribuyen a la seguridad alimentaria, la generación de ingresos y el desarrollo sostenible de las comunidades rurales.

Por su parte, el Instituto Nacional Agrario (INA) realizó la entrega de un tractor agrícola destinado a fortalecer la producción, mejorar la preparación de suelos y ampliar la capacidad productiva de las organizaciones beneficiarias, reduciendo costos y esfuerzo físico para las productoras.

Esta acción representa un respaldo directo a mujeres que históricamente han sostenido la producción de alimentos, el cuidado de los hogares y la economía rural, muchas veces sin acceso a ingresos propios, financiamiento ni recursos productivos.

La ministra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Laura Elena Suazo, dijo que estas acciones reconocen el rol estratégico de la mujer rural en la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo del país. “La mujer rural no solo produce alimentos, produce bienestar, esperanza y futuro para Honduras”, mencionó.

El mayor aporte, por 750,000.00 lempiras, fue destinado a la Articulación de Mujeres por el Buen Vivir en el municipio de Ojojona, Francisco Morazán, permitiendo fortalecer proyectos productivos con asistencia técnica especializada, acuicultura, equipamiento, insumos, infraestructura y material vegetativo, beneficiando de manera directa e indirecta a alrededor de 14,000 mujeres.

Asimismo, más de 800 mujeres en el municipio de La Paz fueron beneficiadas con 250,000.00 lempiras, recursos orientados a la construcción de una planta procesadora y de almacenamiento de derivados de la miel, impulsando la agregación de valor, la generación de ingresos y el acceso a mercados.

De igual forma, la Red de Mujeres Rurales de Honduras recibió 250,000 lempiras en capital semilla para insumos agrícolas, herramientas, carpas y mobiliario para ferias de comercialización, fortaleciendo la autonomía productiva de 30 mujeres y el trabajo organizativo de más de 1,500 mujeres a nivel nacional.

Wendy Cruz, directora de la Vía Campesina, expresó que “para nosotros, las mujeres campesinas indígenas recibir proyectos productivos, significa reivindicar el derecho humano a la producción, con este apoyo vamos a producir alimentos saludables”.