Dan más de L1.25 millones a mujeres rurales para fortalecer emprendimientos

Capital semilla, producción y herramientas fortalecerán la autonomía productiva y el bienestar de mujeres campesinas.

Dan más de L1.25 millones a mujeres rurales para fortalecer emprendimientos

La inversión productiva impulsa el desarrollo económico de mujeres del campo.

Fotografía cortesía
Tegucigalpa, Honduras.

Más de 1.25 millones de lempiras en capital semilla fueron entregados a mujeres rurales para fortalecer sus emprendimientos y generar desarrollo económico, empleo local y oportunidades para reducir la desigualdad en las comunidades del campo.

Durante la jornada en la escuela de formación ampesina Margarita Murillo, se llevó a cabo la siembra de 9,000 alevines a través de la Dirección General de Pesca y Acuicultura (Digepesca), como parte del apoyo otorgado a la Articulación de Mujeres, fortaleciendo proyectos de acuicultura que contribuyen a la seguridad alimentaria, la generación de ingresos y el desarrollo sostenible de las comunidades rurales.

Por su parte, el Instituto Nacional Agrario (INA) realizó la entrega de un tractor agrícola destinado a fortalecer la producción, mejorar la preparación de suelos y ampliar la capacidad productiva de las organizaciones beneficiarias, reduciendo costos y esfuerzo físico para las productoras.

Esta acción representa un respaldo directo a mujeres que históricamente han sostenido la producción de alimentos, el cuidado de los hogares y la economía rural, muchas veces sin acceso a ingresos propios, financiamiento ni recursos productivos.

La ministra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Laura Elena Suazo, dijo que estas acciones reconocen el rol estratégico de la mujer rural en la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo del país. “La mujer rural no solo produce alimentos, produce bienestar, esperanza y futuro para Honduras”, mencionó.

El mayor aporte, por 750,000.00 lempiras, fue destinado a la Articulación de Mujeres por el Buen Vivir en el municipio de Ojojona, Francisco Morazán, permitiendo fortalecer proyectos productivos con asistencia técnica especializada, acuicultura, equipamiento, insumos, infraestructura y material vegetativo, beneficiando de manera directa e indirecta a alrededor de 14,000 mujeres.

Asimismo, más de 800 mujeres en el municipio de La Paz fueron beneficiadas con 250,000.00 lempiras, recursos orientados a la construcción de una planta procesadora y de almacenamiento de derivados de la miel, impulsando la agregación de valor, la generación de ingresos y el acceso a mercados.

De igual forma, la Red de Mujeres Rurales de Honduras recibió 250,000 lempiras en capital semilla para insumos agrícolas, herramientas, carpas y mobiliario para ferias de comercialización, fortaleciendo la autonomía productiva de 30 mujeres y el trabajo organizativo de más de 1,500 mujeres a nivel nacional.

Wendy Cruz, directora de la Vía Campesina, expresó que “para nosotros, las mujeres campesinas indígenas recibir proyectos productivos, significa reivindicar el derecho humano a la producción, con este apoyo vamos a producir alimentos saludables”.

