Más de 2,000 militares custodian el CN previo a la nueva legislatura

Tegucigalpa.

Más de 2,000 unidades militares custodian desde este sábado los predios del Congreso Nacional ante la instalación de una nueva legislatura para los próximos cuatro años, prevista para este domingo, en medio de tensiones con el partido oficialista, que no reconoce los resultados electorales. Militares y policías, fuertemente armados, permanecen desplegados alrededor del Poder Legislativo, según pudo constatar EFE, como parte de un riguroso dispositivo de seguridad con motivo del inicio del primer período de sesiones de la legislatura 2026-2030.

El amplio despliegue, desde el pasado martes, se produce ante las crecientes tensiones con el aún gobernante Partido Libertad y Refundación, que ha denunciado fraude e injerencia de Estados Unidos en las elecciones del pasado 30 de noviembre y, por ello, no acepta los resultados, que situaron a su candidata, Rixi Moncada, en tercer lugar.

La situación se agrava además tras el ataque perpetrado con un artefacto explosivo el pasado 8 de enero contra la diputada Gladis Aurora López, del opositor Partido Nacional, ganador de las elecciones presidenciales y que asumirá el Ejecutivo. El ataque ocurrió minutos antes de una sesión parlamentaria, convocada por el presidente saliente del Legislativo, Luis Redondo, sin más de 70 diputados de la oposición a los que no se les permitió el ingreso, según sus propias denuncias.