Congreso impulsaría fuero para cargos en CNE y TJE

Tegucigalpa.

El diputado Mario Pérez dio a conocer que en el Congreso Nacional se encuentra en análisis la posibilidad de otorgar un “fuero judicial” a funcionarios de los organismos electorales durante el desarrollo de los comicios en Honduras, como una medida para evitar presiones o acciones que puedan interferir en su labor. El parlamentario vinculó esta discusión con los hechos que enfrentaron las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, quienes —según señaló— fueron objeto de acciones por parte del Ministerio Público en medio del proceso, situación que, a su criterio, puso en riesgo la estabilidad de las elecciones.

Pérez advirtió que los comicios no pueden continuar expuestos a lo que calificó como persecuciones con tintes políticos contra autoridades electorales. En otro tema, el legislador se mostró crítico de la partida discrecional que maneja el titular del Poder Ejecutivo. "Nunca más una partida confidencial oculta para un presidente de la República", expresó, al referirse a la conocida partida 449. Aseguró que, en una eventual administración de Nasry Asfura, ese mecanismo no formará parte de la gestión gubernamental.