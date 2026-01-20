  1. Inicio
  2. · Honduras

CPH reprocha agresiones contra periodistas durante entrega de credenciales

"Los colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre) protagonizaron actos violentos en contra de miembros de la prensa hondureña", dijo el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH)

CPH reprocha agresiones contra periodistas durante entrega de credenciales

El CPH dijo que se debe a que Libre no ha aceptado los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre
Tegucigalpa, Honduras.

El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) denunció este martes los actos violentos contra periodistas hondureños que se encontraban presentes durante la entrega de credenciales a diputados y alcaldes electos de los distintos partidos políticos

Según el CPH, los hechos violentos fueron realizados por colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre): "Los colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre) protagonizaron actos violentos en contra de miembros de la prensa hondureña".

Protestas de Libre marcan entrega de credenciales a alcaldes en el CNE

Dijo que se debe a que Libre no ha aceptado los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Entre los actos condenados por el CPH, está el sufrido por la periodista Claudia Cáceres, colaboradora de Radio Cadena Voces (RCV), en Tegucigalpa.

"Denunciamos nacional e internacionalmente las amenazas sufridas hoy por nuestra colega Claudia Cáceres", señaló el Colegio. Hasta el momento, no se han reportado detenciones ni acciones legales contra los responsables de los ataques.

Así será la entrega de credenciales a diputados electos

Testimonio

Claudia Cáceres relató que, al salir del CNE, fue interceptada por un grupo de individuos encapuchados que, según ella, son colectivos de Libre, quienes la rodearon y revisaron de manera arbitraria su mochila y chaqueta, mientras le gritaban amenazas directas.

"Durante varios minutos temí seriamente por mi integridad física y por mi vida. Fui sometida a un acto de intimidación, acoso y violencia únicamente por ejercer mi labor como periodista. Doy gracias a Dios por haber salvaguardado mi vida", expresó Cáceres.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias