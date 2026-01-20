CPH reprocha agresiones contra periodistas durante entrega de credenciales

El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) denunció este martes los actos violentos contra periodistas hondureños que se encontraban presentes durante la entrega de credenciales a diputados y alcaldes electos de los distintos partidos políticos
Según el CPH, los hechos violentos fueron realizados por colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre): "Los colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre) protagonizaron actos violentos en contra de miembros de la prensa hondureña".
Dijo que se debe a que Libre no ha aceptado los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.
Entre los actos condenados por el CPH, está el sufrido por la periodista Claudia Cáceres, colaboradora de Radio Cadena Voces (RCV), en Tegucigalpa.
🟡VIOLENCIA CONTRA LA PRENSA🟡— CPH Honduras (@ColegioPeriodi1) January 20, 2026
Denunciamos nacional e internacionalmente, las amenazas sufridas hoy en Tegucigalpa, Honduras , a la colega periodista Claudia Cáceres, quien labora en Radio Cadena Voces (RCV).
Una vez más, los colectivos del partido Libertad y Refundación(LIBRE)... pic.twitter.com/WUqR734oFH
"Denunciamos nacional e internacionalmente las amenazas sufridas hoy por nuestra colega Claudia Cáceres", señaló el Colegio. Hasta el momento, no se han reportado detenciones ni acciones legales contra los responsables de los ataques.
Testimonio
Claudia Cáceres relató que, al salir del CNE, fue interceptada por un grupo de individuos encapuchados que, según ella, son colectivos de Libre, quienes la rodearon y revisaron de manera arbitraria su mochila y chaqueta, mientras le gritaban amenazas directas.
"Durante varios minutos temí seriamente por mi integridad física y por mi vida. Fui sometida a un acto de intimidación, acoso y violencia únicamente por ejercer mi labor como periodista. Doy gracias a Dios por haber salvaguardado mi vida", expresó Cáceres.