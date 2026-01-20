CPH reprocha agresiones contra periodistas durante entrega de credenciales

Tegucigalpa, Honduras.

El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) denunció este martes los actos violentos contra periodistas hondureños que se encontraban presentes durante la entrega de credenciales a diputados y alcaldes electos de los distintos partidos políticos Según el CPH, los hechos violentos fueron realizados por colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre): "Los colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre) protagonizaron actos violentos en contra de miembros de la prensa hondureña".

Dijo que se debe a que Libre no ha aceptado los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre. Entre los actos condenados por el CPH, está el sufrido por la periodista Claudia Cáceres, colaboradora de Radio Cadena Voces (RCV), en Tegucigalpa.

🟡VIOLENCIA CONTRA LA PRENSA🟡

Denunciamos nacional e internacionalmente, las amenazas sufridas hoy en Tegucigalpa, Honduras , a la colega periodista Claudia Cáceres, quien labora en Radio Cadena Voces (RCV).

Una vez más, los colectivos del partido Libertad y Refundación(LIBRE)... pic.twitter.com/WUqR734oFH — CPH Honduras (@ColegioPeriodi1) January 20, 2026

"Denunciamos nacional e internacionalmente las amenazas sufridas hoy por nuestra colega Claudia Cáceres", señaló el Colegio. Hasta el momento, no se han reportado detenciones ni acciones legales contra los responsables de los ataques. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Testimonio