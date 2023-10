Sicarios hondureños ingresan en carros blindados a Costa Rica

El ministro de Seguridad de Costa Rica , Mario Zamora Cordero , reveló que han detectado el ingreso constante de hondureños en vehículos blindados p or la frontera de Peñas Blancas .

El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, reveló este lunes que Costa Rica anunció la imposición de una visa consular para hondureños por razones de seguridad y que el canciller costarricense, Arnoldo André, argumentó que por sicarios hondureños que ingresan a Costa Rica, contratados para cometer crímenes, aliados con bancas criminales, principalmente, en la provincia de Limón.

Mario Zamora argumentó que detalló que “las barreras migratorias son barreras de protección que en este momento estamos usando justamente para proteger al país ante la influencia sicarial y bandas que desde Honduras en ese proceso de expansión delincuencial del norte hacia el sur pretenden grupos hondureños sobre nuestro país”.

En una rueda de prensa el secretario de Seguridad de Honduras, Héctor Gustavo Sánchez, dijo: “Es sorpresivo lo que usted menciona. No tendría ningún comentario, no tenemos conocimiento. La pregunta específica y el caso de Limón, Costa Rica, que usted menciona, no tengo ningún comentario al respecto”.