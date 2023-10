Honduras niega entrada al país a dos costarricenses que no tenían visa

Los ciudadanos intentaron entrar a Honduras esta mañana por las aduanas de Guasaule en Choluteca y Aguacaliente en Ocotepeque, pero al no haber tramitado su visa tuvieron que regresar a sus destinos de origen.

Alvarenga lamentó que tuvieron que haber denegado el acceso, pero se hizo en cumplimiento al principio de reciprocidad a Costa Rica por solicitar visas a hondureños.

“No ingresaron ellos y bueno, toda persona costarricense que no tenga visa consular no va a poder ingresar. A partir de hoy todos tienen que cumplir con el requisito de tramitar su visa consular, cada tres horas me estarán dando un informe de personas que quieran ingresar”, dijo Alvarenga.

El funcionario agregó que “las personas tendrán que abocarse al consulado hondureño más cercano si quieren ingresar a territorio nacional, las comunicaciones se están realizando al más alto nivel entre las Cancillerías de ambos países”.