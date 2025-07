Cossette López a Marlon Ochoa: "Venga a sesiones, para eso le pagan"

Tegucigalpa, Honduras.

López, visiblemente molesta, no tardó en responderle. Aseguró que esas palabras confirman sus sospechas sobre una campaña de desprestigio que asegura haber enfrentado el año pasado.

“Ha difamado mi nombre y ahora no me cabe duda que él estaba detrás de la campaña que me hicieron en septiembre y que está denunciada de hecho en el Conadeh y en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas”, afirmó.

En su réplica, la consejera fue clara al decir que no extraña a nadie, pero sí lamenta la ausencia del propio Ochoa en las funciones del CNE. “Consejero, a mí no me hace falta nadie; el que me hace falta es usted. Venga a las sesiones, que para eso le pagan”, lanzó con firmeza.

La también representante del Partido Nacional en el órgano electoral cuestionó que el trabajo del pleno se ha visto interrumpido por reiteradas inasistencias, no solo de Ochoa, sino también de un suplente que recientemente ha faltado a las sesiones claves.

“Esto va mucho más allá de una medida de presión y de una votación 2-1. Creo que estamos poniendo en entredicho la democracia, y que todos están omitiendo los deberes que firmaron cuando aceptaron el cargo. Vienen, marcan presencia y luego desaparecen”, denunció.